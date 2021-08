Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung PI Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag den 31.07/01.08.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn- Nach Faustschlag und unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Geld gefordert Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:25 Uhr, wurde eine 24-jährige Großefehntjerin Opfer einer Raubtat. Das Ofper, welches mit seinem PKW eine kurze Rast im Einmündungsbereich Postweg/ Ecke Müllers-Kamp, eingelegt hatte und sich dabei um das 15-monatige Kind kümmerte, wurde unvermittelt von zwei unbekannten Personen attackiert. Dabei wurde dem Opfer hinterrücks mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Danach forderte die weibliche Haupttäterin unter Vorhalt eines Messer die Herausgabe von Bargeld. Im Anschluss an die Tat, flüchteten die Täter/Täterinnen in unbekannte Richtung. Das 15-monatige Kind blieb unverletzt. Die weibliche Haupttäterin soll ca. 20 Jahre alt sein, einen grauen Hoodie getragen haben und sehr schlank gewesen sein. Zum Mittäter bzw. zur Mittäterin ist nur bekannt, dass ebenfalls ein grauer Hoodie getragen wurde und die Person ebenfalls sehr schlank gewesen sei. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 04941/6060 bei der Polizei in Aurich zu melden.

Aurich/ Plaggenburg - Streitigkeiten eskalieren Eine Schlägerei zwischen mindestens 10 Personen wurde der Polizei Aurich am frühen Sonntagmorgen gegen 06.00 Uhr gemeldet. An der Esenser Straße in Plaggenburg waren zwei Gruppen von Heranwachsenden aneinandergeraten. Nach einem zunächst rein verbalen Streit, kam es unter den deutlich alkoholisierten Akteuren in der Folge auch zu mindestens zwei Körperverletzungen und einer Bedrohung. Die Polizei war mit mehreren Funkstreifenwagen vor Ort und trennte die Parteien. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrsgeschehen

Großefehn- Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen Alleinbeteiligt verunfallt ist am Sonntagmorgen, um 02:50 Uhr, der 41-jährige Fahrer eines Audi A6 aus dem Kreis Aurich. Dieser war auf der Kanalstraße Süd von der Fahrbahn abgekommen und n einen dortigen "Düker" gefahren. Der Auricher konnte sich glücklicherweise selbstständig befreien und blieb unverletzt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund jedoch fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte, mit einem Ergebnis von über einem Promille, diesen Anfangsverdacht. Es folgten die Einleitung eines Strafverfahrens und die Entnahme einer Blutprobe.

Middels - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person und hohem Sachschaden Am Samstagnachmittag wurden die Rettungskräfte des Landkreises Aurich zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Wittmunder Straße/B210 in Middels alarmiert. Dort war es im Rahmen eines Abbiegevorganges zum Zusammenstoß zweier PKW gekommen. Der 31-jährige Fahrzeugführer eines BMW aus dem Kreis Bernkassel -Wittlich beabsichtigte an der Unfallörtlichkeit abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt hatte aber bereits ein 35-jähriger Auricher mit seinem Citroen zum Überholen angesetzt. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider PKW, wodurch der Auricher schwerverletzt wurde. Er musste mittels RTW einem hiesigen Krankenhaus zugeführt werden. Ein zwischenzeitlich angeforderter Rettungshubschrauber konnte glücklicherweise wieder abbestellt werden. Die Fahrzeuginsassen des BMW, darunter auch zwei Kinder im Alter von 9 und 13 Jahren, blieben glücklicherweise unverletzt. Die B210 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Neben der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Straßenmeisterei und die Untere Wasserbehörde des Landkreises Aurich vor Ort.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Upgant-Schott - Süßigkeiten entwendet

Ein 35-jähriger Mann aus Upgant-Schott steht im Verdacht, am frühen Samstagmorgen mehrere Süßigkeiten in einem Bahnhofs-Kiosk in Norden entwendet zu haben. Entsprechende Feststellungen wurden von einer Mitarbeiterin an die Polizei gemeldet. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme bestritt der Tatverdächtige, die Tat begangen zu haben. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Norden - Polizeibeamte beleidigt

Am Sonntag gegen 03:30 Uhr wurden der Polizei mehrere Personen gemeldet, die auf dem Neuen Weg randalieren sollten. Durch Polizeibeamte konnten drei alkoholisierte Männer (20,26 und 29 Jahre alt) vor Ort festgestellt werden. Im Zuge der weiteren Überprüfung beleidigte der 20-Jährige die eingesetzten Beamten. Gegen ihn wird ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Hinte - Körperverletzung unter Brüdern und Trunkenheitsfahrt In Hinte kam es am Samstag gegen 11:45 Uhr zu einer Körperverletzung unter Brüdern. Der 28-jährige Beschuldigte aus Emden erschien bei seinem 36-jährigen Bruder an dessen Wohnanschrift und schlug unvermittelt auf ihn ein. Zur Sachverhaltsaufnahme wurde die Polizei hinzugezogen, die gegen den Jüngeren ein entsprechendes Strafverfahren wegen Körperverletzung einleitete. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 28-Jährige im alkoholisierten Zustand mit einem Pkw an der Wohnanschrift seines Bruders erschienen war. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert im strafrechtlichen Bereich. Aus diesem Grunde musste bei dem Beschuldigten eine Blutprobenentnahme durchgeführt werden. Sein Führerschein wurde vor Ort sichergestellt. Neben der Körperverletzung wird er sich jetzt auch noch für die Trunkenheitsfahrt mit seinem Pkw verantworten müssen.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Keine pressepflichtigen Ereignisse

Verkehrsgeschehen

Carolinensiel - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntagmittag, in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 14:15 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Bahnhofstraße in Carolinensiel. Hier stieß beim Ein- oder Ausparken ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw gegen einen geparkten Pkw der Marke Kia, verursachte Sachschaden und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 911-0 entgegen.

Holtgast - Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol Am späten Sonnabend ereignete sich auf der Barkholter Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Aus bislang unbekannter Ursache kam ein 18-Jähriger Holtgaster mit seinem Opel von der Fahrbahn ab und wird im Fahrzeug eingeklemmt, sodass dieser unter Einsatz von schwerem technischen Gerät geborgen werden musste. Noch im Rahmen der Unfallaufnahme kann bei dem Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Letztendlich wird er zur Versorgung seiner schweren Verletzungen dem Krankenhaus Wittmund zugeführt. Hier wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrzeugführer wurde entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell