Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ermittlungserfolg der Linzer Polizei - Regionale Tätergruppe überführt

Linz am Rhein (ots)

In einer geplanten Durchsuchungsaktion der Polizei Linz, unter Beteiligung der Polizeiinspektion Straßenhaus und der Kriminalinspektion Neuwied wurden am 10.03.2021 zeitgleich drei Wohnungen im Bereich der Polizei Straßenhaus durchsucht. Hintergrund waren mehrere Ermittlungsverfahren zu Raub-Einbruchs- und KFZ-Diebstahls-Delikten im Zeitraum 03.11.2020 bis 12.12.2020 in Vettelschoß, Neustadt/Wied und Asbach. Drei Tatverdächtige aus der Region im Alter von 16 bis 24 Jahren begingen die Straftaten gemeinsam zur Finanzierung ihrer Drogensucht. Die Polizei konnte umfangreiche Beweismittel sichern, ein Teil der Beschuldigten war geständig. Ein 22-jähriger Beschuldigter wurde aufgrund eines Haftbefehls festgenommen und ging in Haft.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell