Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl aus Lkw

Vettelschoß (ots)

Böse Überraschung für einen Lkw-Fahrer, der am Mittwochmorgen beim Abladen von Stückgut feststellte, dass unbekannte Täter in der Nacht, als er seine Ruhezeit verbrachte, elf Paletten mit Lederware entwendet hatten. Da die Plombe an den Türen des Sattelaufliegers unversehrt waren, geht man davon aus, dass die seitliche Plane geöffnet wurde. Nach Recherchen der Polizei und des Geschädigten, dürfte sich die Tat in der Nacht auf einem Autohof in Mellingen/Bayern ereignet haben.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell