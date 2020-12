Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

NeussNeuss (ots)

Am Montag (28.12.), gegen 10:30 Uhr, ereignete sich am Kreisverkehr Lanzerather Straße / Lüttenglehner Straße in Neuss-Grefrath ein Verkehrsunfall, bei dem ein 58-jähriger Motorradfahrer Verletzungen davontrug, als er mit dem Pkw einer 69-jährigen Neusserin zusammenstieß. Nach ersten Erkenntnissen kam es zur Kollision, als die Autofahrerin in den Kreisverkehr einbog, in dem sich bereits der Motorradfahrer befand.

Die Polizei sperrte betroffene Straßenteile, während sich Rettungskräfte um den verletzten Kradfahrer kümmerten. Sein Bike musste abgeschleppt werden. Die Polizei nahm den Unfall und die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache auf.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell