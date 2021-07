Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Gasaustritt aus Erdgasfahrzeug

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Freitagmittag, gegen 12.30 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Gasaustritt an einem Erdgasfahrzeug (CNG) auf die A40 alarmiert. Der Fahrer des betreffenden Fahrzeugs befand sich in Fahrtrichtung Essen, zwischen den Anschlussstellen MH-Styrum und MH-Dümpten, als er plötzlich Gasgeruch in seinem Fahrzeug wahrnehmen konnte. Umgehend fuhr er sein Fahrzeug auf den Seitenstreifen, verließ das Fahrzeug und setzte den Notruf ab. Für die Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung vor Ort. An dem Fahrzeug konnten deutliche Ausströmgeräusche sowie Gasgeruch wahrgenommen werden. Durch die Feuerwehr wurde der Brandschutz sichergestellt und ein Trupp mit Wärmebildkamera und Gasmessgeräten eingesetzt um die Ursache und Intensität der Gasausströmung herauszufinden. In diesem Zuge wurde das Fahrzeug durch das Abklemmen der Batterie stromlos geschaltet. Der Fahrer wurde währenddessen durch die Besatzungen des Rettungsdienstes untersucht und konnte anschließend an der Einsatzstelle verbleiben. Als Ursache des Gasaustritts konnte ein defektes Bauteil im Motorraum ausfindig gemacht werden. Das Fahrzeug wurde durch ein Fachunternehmen abgeschleppt und einer Reparatur zugeführt. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen sowie der anschließenden Bergungsmaßnahmen des PKW kam es zur Sperrung der rechten Fahrspur und dadurch zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (MSchü)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell