Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Zimmerbrand an der Thüringer Straße

Bild-Infos

Download

Mülheim an der Ruhr (ots)

Gegen 21:15 Uhr wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem Zimmerbrand an der Thüringer Straße alarmiert. Es wurden zwei Löschzüge, der Führungsdienst, sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle entsendet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich ein Brand in einer Wohnung im Erdgeschoss. Umgehend wurde eine umfangreiche Menschenrettung mit mehreren Trupps unter Atemschutz eingeleitet. Insgesamt konnten drei Personen aus dem Gebäude gerettet werden. Eine Person wurde über eine tragbare Leiter gerettet und blieb unverletzt. Die beiden anderen geretteten Personen mussten notärztlich versorgt und reanimiert werden. Eine der Personen verstarb leider noch an der Einsatzstelle.

Zur weiteren Brandursachenermittlung hat die Polizei ihre Arbeit aufgenommen. Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr beendet. (KHü/FTe/TRu)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell