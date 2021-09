Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Rauchmelder ausgelöst

Baden-Baden (ots)

Ein ausgelöster Brandalarm in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Weiher" rief in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Einsatzkräfte der Feuerwehr Baden-Baden sowie des Polizeireviers Baden-Baden auf den Plan. Gegen 0.15 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge die Auslösung des Rauchmelders, nachdem er vor dem Mehrfamilienhaus dessen Alarm wahrnehmen konnte. Nach Überprüfung der Wohnung ist die Ursache des ausgelösten Rauchmelders Gegenstand der Ermittlungen, die durch Beamte des Polizeireviers Baden-Baden geführt werden.

/lk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell