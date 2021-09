Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe greifen unbemerkt zu

Kaiserslautern (ots)

Taschendiebe waren am Dienstag in Kaiserslautern aktiv. Einer 78-jährigen Frau wurde während ihres Einkaufs in einem Supermarkt in der Mall die Geldbörse gestohlen. Die Täter zogen sie unbemerkt aus der Handtasche, obwohl die Frau diese über der Schulter trug. Die Tatzeit: etwa gegen 13.45 Uhr.

Nach ersten Ermittlungen kommen zwei unbekannte Frauen als Täterinnen in Frage, die sich in der Nähe des Opfers aufhielten, als die Seniorin am Backautomat warten musste. Nach den beiden Frauen wird gesucht. Von ihnen ist lediglich bekannt, dass sie ein südosteuropäisches Erscheinungsbild haben, hellblonde (eventuell gefärbte) Haare, die sie am Hinterkopf zusammengebunden trugen, und beide dunkel gekleidet waren - eine mit einer Langjacke, die andere mit einer blousonartigen kürzeren Jacke. Unter der kurzen Jacke schaute eine weiße Bluse heraus.

Zeugen, denen das Frauen-Duo ebenfalls aufgefallen ist, und die gesehen haben, wohin die beiden gingen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kripo zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell