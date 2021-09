Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher scheitern, aber Tür beschädigt

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Gescheitert sind Einbrecher beim Versuch, im Ortsteil Sambach in ein Wohnhaus einzudringen. Die Bewohner stellten bei ihrer Rückkehr am Dienstagabend lediglich fest, dass sich unbekannte Täter an der Haustür in der Lindenstraße zu schaffen gemacht hatten. Es war ihnen aber offenbar nicht gelungen, die Tür zu öffnen. Dadurch blieb es bei einem Schaden am Türschloss; gestohlen wurde nichts.

Zeugen, denen im Laufe des Tages zwischen 8 und 18.30 Uhr etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kripo Kaiserslautern zu melden. |cri

