POL-MA: Edingen-Neckarhausen

Rhein-Neckar-Kreis: Fernseher aus Auto entwendet - Polizei sucht Zeugen

Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-KreisEdingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag gegen 14:30 Uhr entwendeten zwei bislang unbekannte Täter einen Fernseher aus einem Auto, das in der Rosenstraße auf einem Parkplatz eines Warenhauses abgestellt war. Die Besitzerin hatte den Fernseher im Wert von ca. 400 Euro gerade erst bei dem dort ansässigen Warenhaus gekauft. Kurze Zeit später nahm sie wahr, wie zwei unbekannte Männer in einem weißen Kleinwagen mit Heidelberger Kennzeichen davonfuhren. Sie konnte erkennen, dass sich ihr Fernseher auf der Rückbank dieses Autos befand.

Der Beifahrer wird wie folgt beschrieben:

- ca. 40 bis 50 Jahre alt - dunkle Haare - Schnurrbart - südosteuropäische Erscheinung

Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder zu den Tätern geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Edingen-Neckarhausen, Tel: 06203/892029, zu melden.

