Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kontrollen in der Schulanfangswoche

Bild-Infos

Download

Westpfalz (ots)

Verteilt in der ganzen Westpfalz gibt es in der ersten Schulwoche nach den Sommerferien intensive Polizeikontrollen im Umfeld von Schulen und Kindergärten. Im Mittelpunkt steht dabei die Sicherheit auf dem Schulweg der Kinder. Im Blick haben die Einsatzkräfte deswegen sowohl den Fahrzeug- als auch den Fußgängerverkehr, ebenso die Sicherung aller Insassen in den Fahrzeugen.

Unter anderem wurde am Montagvormittag in Frankenstein in Höhe des Kindergartens eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Das ernüchternde Ergebnis: Obwohl hier vor allem Eltern ihre Kinder bringen, achten viele nicht auf das Tempolimit von 30 km/h. Sowohl in Fahrtrichtung Bad Dürkheim als auch in Fahrtrichtung Kaiserslautern gab es deutlich viele Schnellfahrer, die sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung hielten: Bei insgesamt 443 gemessenen Fahrzeugen waren 100 zu schnell unterwegs - einer davon sogar doppelt so schnell wie erlaubt (mit 60 km/h in Richtung Bad Dürkheim), ein zweiter nicht viel langsamer (57 km/h in Richtung Kaiserslautern).

Nicht viel anders sah es am Dienstagvormittag in Heltersberg aus. Hier wurde ebenfalls die Einhaltung von "Tempo 30" in der Hauptstraße in Höhe der Grundschule überprüft. Von 7 bis 11.40 Uhr kamen hier sogar 762 Fahrzeuge vorbei, davon waren 93 zu schnell, einer fuhr mit 59 km/h in Richtung Johanniskreuz, ein anderer mit 58 km/h in Richtung Waldfischbach.

Alle erwischten Fahrer müssen nun mit entsprechenden Konsequenzen rechnen: Bußgelder bis zu 100 Euro, Punkte in der Verkehrssünderdatei und ab 26 km/h zu viel auch ein einmonatiges Fahrverbot.

Bereits am Montag waren aus allen Dienststellen Teams in Sachen Schulwegüberwachung im Einsatz (wir berichteten: https://s.rlp.de/csQgx). In Otterberg wurde beispielsweise am Montagmittag zum Unterrichtsende des ersten Schultages zusammen mit dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde im Bereich der IGS eine Kontrolle durchgeführt. Neben vielen Fußgängern waren zwischen 12 und 13.20 Uhr auch viele Fahrzeuge in der Schulstraße unterwegs. Ins Visier nahmen die Einsatzkräfte insbesondere die Einhaltung der Durchfahrtsverbote für Pkw, die sichere Überquerung von Fußgängerüberwegen sowie die Ablenkung im Straßenverkehr.

Während aus polizeilicher Sicht beim fließenden Verkehr keine Verstöße festgestellt wurden, hatten es die Kräfte der Ordnungsbehörde vor allem mit Falschparkern, beziehungsweise haltenden Fahrzeugen, die eine Gefahrenstelle verursachten, zu tun. Mit den jeweiligen Fahrern wurden ernste Gespräche geführt und entsprechende Ordnungswidrigkeiten geahndet.

Die Kontrollen werden fortgesetzt! |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell