Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sattelzug fährt Böschung hinunter

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hirschhorn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Vermutlich aus Unachtsamkeit hat ein Lkw-Fahrer am Montagnachmittag bei Hirschhorn einen Unfall verursacht. Er kam mit seinem Sattelzug von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinunter. Glück im Unglück: Es wurde niemand verletzt.

Der 50-jährige Mann war mit dem Sattelzug auf der L356 unterwegs in Richtung Weilerbach, als er zu weit nach rechts geriet und auf den unbefestigten Grünstreifen kam. Zugmaschine und Auflieger fingen an zu schlingern, und der Fahrer verlor die Kontrolle - er fuhr eine Böschung hinunter, über einen Fahrradweg hinweg und kam schließlich auf einer Wiese zum Stehen. Am Sattelzug, der Böschung und der Wiese entstand Sachschaden.

Um den Sattelzug zu bergen, musste ein Abschleppdienst den Lkw mit einer Seilwinde aus dem aufgeweichten Wiesengelände ziehen, damit er schließlich über den Radweg zurück auf die Straße fahren konnte. Radweg und Fahrbahn mussten anschließend wegen der starken Verschmutzung gereinigt werden, bevor sie wieder freigegeben werden konnten. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell