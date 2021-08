Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeugin verfolgt Unfallflüchtigen

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Dank einer Zeugin konnte eine Unfallflucht am Montag in Otterberg geklärt werden. Die Frau hatte beobachtet, wie ein Pkw gegen 12 Uhr in der Hauptstraße mit seinem Außenspiegel an einem geparkten Fahrzeug "hängen blieb" und dessen Spiegel beschädigte. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach weiter.

Die Zeugin folgte dem Wagen noch bis nach Morlautern, brach dann aber die "Verfolgung" ab und kehrte zum Unfallort zurück. Das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs hatte sie sich gemerkt und konnte es der Polizei nennen. Der Halter steht fest, die Ermittlungen nach dem verantwortlichen Fahrer laufen. Auf ihn kommt eine Strafanzeige wegen Fahrerflucht zu. |cri

