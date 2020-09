Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nachbarschaftsstreitigkeiten eskalierten

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Subecksweg, Montag, 28.09.20, 17.20 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Bereits länger andauernde Nachbarschaftsstreitigkeiten endeten am Montag, 28.09.20, 17.20 Uhr in Bad Gandersheim, im Subecksweg in handgreiflichen Auseinandersetzungen. Zwischen einer 59- jährigen und einer 52-jährigen Bad Gandersheimerin, die beide im Subecksweg wohnen, kam es am Montag, 28.09.20, gegen 17.20 Uhr erneut zu Streitigkeiten über die Nutzung der Außenanlage des Wohnhauses. Im Verlauf der Streitigkeiten zog die 52-jährige die 59-jährige an der Bekleidung und trat ihr im weiteren Verlauf gegen das Schienbein, so dass die 59-jährige dadurch Schmerzen erlitt. Die 52-jährige muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

