Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 27-Jähriger bei Schlägerei verletzt - die Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Mehrere Anwohner haben am vergangenen Samstagabend, 12. Juni 2021, die Polizei gerufen, weil sie gegen 23.10 Uhr Ohren-oder Augenzeugen einer Schlägerei Am Schillerplatz in der Feldmark wurden. Als die Polizeibeamten eintrafen, hatte sich die Lage bereits beruhigt. Im Umfeld konnte ein 27-Jähriger angetroffen werden, der angab, bei der Schlägerei durch eine Glasflasche verletzt worden zu sein. Auf ärztliche Hilfe verzichtete er freiwillig. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Tatbeteiligten machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter der Telefonnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

