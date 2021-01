Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Werkzeug aus Baucontainer entwendet ++ Winsen - Einbrecher stehlen Uhr und Kopfhörer ++ Winsen - Unbekannte dringen in Paketzentrum ein

SeevetalSeevetal (ots)

Werkzeug aus Baucontainer entwendet

Auf einer Baustelle in der Winsener Landstraße in Seevetal- Fleestedt haben bislang unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch, 06.01.21, 19:00 Uhr, bis Donnerstag, 07.01.21, 06:00 Uhr, mehrere Baucontainer aufgebrochen. Aus den Baucontainern, die zum Teil als Lager und als Aufenthaltsräume genutzt werden, wurden mehrere hochwertige Baumaschinen entwendet. Zuvor hatten die Täter die Stromzufuhr eines Bewegungsmelders manipuliert.

Winsen - Einbrecher stehlen Uhr und Kopfhörer

In der Zeit von Mittwoch, 06.01.21, 10:00 Uhr, bis Donnerstag, 07.01.21, 06:00 Uhr, haben unbekannte Täter die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Rathausstraße in Winsen aufgehebelt. Anschließend sind der oder die Täter in die Wohnung eingedrungen und haben zumindest eine hochwertige Armbanduhr und Kopfhörer entwendet. Sämtliche Zimmer der Wohnung wurden durchsucht. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Winsen - Unbekannte dringen in Paketzentrum ein

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Mittwoch, 06.01.21, 20:30 Uhr, bis 07.01.21, 04:00 Uhr, in die Räumlichkeiten eines Paketzentrums in der Brahmsallee in Winsen ein. Die Täter öffneten eine Vielzahl von Paketen und entwendeten zum Teil deren Inhalt. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Henning Flader

Polizeihauptkommissar

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

Fax: 0 41 81 / 285 - 150

E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell