POL-WL: Mit Pkw überschlagen (FOTO)

Mit Pkw überschlagen Schneeglatte Straßenverhältnisse sind vermutlich Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch, 06.01.2021, gegen 20:40 Uhr, auf der BAB A1 ereignet hatte. Ein 23jähriger Fahrzeugführer aus Hamburg wollte mit seinem Pkw von der A1 auf die A261 in Richtung Hamburg fahren, als er im Kurvenbereich des Zubringers die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich dort. Der Fahrzeugführer wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Autobahnzubringer wurde für die Dauer der Bergungsarbeiten voll gesperrt.

