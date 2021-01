Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in Schulgebäude ++ Seevetal - Kind durch Unfall schwer verletzt ++ Buchholz - Autokennzeichen entwendet

Tostedt

Einbruch in Schulgebäude

In dem Zeitraum vom 22.12.2020 bis zum 04.01.2021 haben bislang unbekannte Täter ein Fenster zu einem Werkraum eines Schulgebäudes in der Schützenstraße in Tostedt aufgehebelt und sind so in das Schulgebäude gelangt. In dem Schulgebäude wurden offensichtlich mehrere Räumlichkeiten durchsucht. Aus den Räumlichkeiten wurde diversen Werkzeug entwendet. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Seevetal - Kind durch Unfall schwer verletzt

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag, 05.01.2021 gegen 15:20 Uhr, in Seevetal. Ein 48jähriger befuhr mit seinem Pkw die Metzendorfer Straße als plötzlich ein 6jähriges Kind auf die Straße lief. Trotz einer sofortigen Gefahrenbremsung kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Kind. Das Kind wurde durch den Zusammenstoß schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Buchholz in der Nordheide - Autokennzeichen entwendet

Am 05.01.2021 musste der Besitzer eines VW Golfes feststellen, dass beide Kennzeichen zu dem Pkw, WL-TR 1887, offensichtlich entwendet worden waren. Der Pkw war auf dem Parkplatz am Bahnhof Buchholz, unterhalb der Cantelau-Brücke abgestellt. Die Tat muss sich in der Zeit von 13:30 bis 18:30 Uhr ereignet haben. Hinweise bitte an die Polizei Buchholz, Tel: 04181/285-0

