POL-WL: Messerstecher stellt sich der Polizei ++ Buchholz - Pkw erfasst zwei Fußgänger ++ Meckelfeld - Mülltonnen brannten durch Feuerwerkskörper

Messerstecher stellt sich der Polizei

Am Donnerstag, 07.01.2021, gegen 05:00 Uhr, kam es in Winsen (Luhe), Tönnhäuser Weg 36, zu Streitigkeiten zwischen zwei 17jährigen Jugendlichen aus Winsen. Die Streitigkeiten eskalierten soweit, dass ein Jugendlicher den anderen mit mehreren Messerstichen im Oberkörperbereich schwer verletzte. Der Täter flüchtete vom Tatort. Zeugen kümmerten sich zunächst um den schwerverletzten Jugendlichen und alarmierten den Rettungsdienst und die Polizei. Der Täter stellte sich kurze Zeit später bei der Polizei in Winsen und wurde vorläufig festgenommen. Der schwerverletzte Jugendliche wurde sofort im Winsener Krankenhaus operiert. Die Hintergründe zur Tat sind zurzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Buchholz - Pkw erfasst zwei Fußgänger

Ein 71jähriger Fahrzeugführer aus Buchholz wollte am Mittwoch, 06.01.2021, gegen 16:40 Uhr, in Buchholz von der Neuen Straße in die Bremer Straße abbiegen. Dabei übersah er zwei Fußgängerinnen, die die Straße bei der für sie grün zeigenden Lichtsignalanlage überquerten. Die 13 und 17 Jahre alten Fußgängerinnen wurden durch den Pkw erfasst und leicht verletzt.

Meckelfeld - Mülltonnen brannten durch Feuerwerkskörper

Bereits in der Silvesternacht, 01.01.2021 gegen 03:30 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand von mehreren Müllcontainern in Meckelfeld in der Straße Rampe mitgeteilt. Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stellten dabei insgesamt 8 große Müllcontainer fest, die in Flammen standen. Die Feuerwehr aus Meckelfeld konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Durch das Feuer wurde neben den Müllcontainern auch eine angrenzende Garage und zwei dort geparkte Pkw beschädigt. Nach Zeugenangaben hätten mehrere Jugendliche die Silvesternacht auf dem dortigen Parkplatz verbracht. Die Polizei Seevetal bittet um weitere Zeugenhinweise unter 04105-6200

