POL-WL: Wochenendpressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum 01.01.2021, 12:00 Uhr bis 03.01.2021, 12:00 Uhr

SeevetalSeevetal (ots)

Tageswohnungseinbruch

Am frühen Samstagabend, zwischen 17:45 Uhr und 18:10 Uhr, nutzten unbekannte Täter die kurze Abwesenheit der Bewohner einer Doppelhaushälfte im Bohnenkamp in Seevetal-Meckelfeld aus. Nachdem man zunächst erfolglos versucht hatte, die Terrassentür aufzuhebeln, gelangte man durch das Zerstören der Scheibe in das Objekt. Dieses wurde durchwühlt und unter Mitnahme von Bargeld und vermutlich weiterem Diebesgut wieder unerkannt verlassen.

Heidenau - Körperverletzung und tätlicher Angriff in Asylbewerberunterkunft

Samstagnachmittag wurde der Polizei durch den Sicherheitsdienst ein randalierender, sudanesischer Flüchtling in der Asylbewerberunterkunft in Heidenau gemeldet. Der stark betrunkene 27-jährige Mann hatte zuvor bereits dem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes in den Bauch geschlagen. Während der Ingewahrsamnahme und der Zuführung zur Dienststelle schlug, trat und spuckte der Mann weiter um sich und traf dabei auch die eingesetzten Polizeibeamten. Diese blieben glücklicherweise unverletzt.

Im Polizeigewahrsam wurde dem Mann aufgrund seiner starken Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen. Auf richterliche Anordnung verbrachte der Mann die Nacht bis zum frühen Sonntagmorgen in Gewahrsam.

Dibbersen - Versuchter Einbruch in das Schützenhaus

In der Zeit vom 29.12.2020, 12:00 Uhr, bis zum 01.01.2021, 15:00 Uhr wurde durch unbekannte Täter zunächst ein Toilettenfenster des Schützenhauses Dibbersen aufgehebelt. Anschließend wurden im Inneren diverse weitere Türen aufgehebelt. Die Waffenkammer blieb jedoch unversehrt. Bislang ist auch kein anderes Diebesgut bekannt.

Buchholz - Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis, unbefugter Gebrauch eines Fahrzeugs

Am Neujahrsabend, gegen 22:55 Uhr, wurde durch Polizeibeamte der Buchholzer Wache ein 21-Jähriger aus Brackel mit seinem Pkw VW Touran kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Marihuana steht. Weiterhin gab er zunächst falsche Personalien zu seiner Person an. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde dann festgestellt, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und den Pkw auch ohne das Einverständnis seiner Mutter/ der Halterin geführt hat. Dem Fahrzeugführer wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und diverse Strafverfahren eingeleitet.

Wulfsen - Sachbeschädigung an Apfelbäumen

Vermutlich in der Silvesternacht haben Unbekannte in Wulfsen mindestens 16 junge Apfelbäume in der Verlängerung der Dorfstraße in Richtung Tangendorf beschädigt. Die jungen Bäume wurden durch die Täter zum Teil gänzlich abgeknickt und zerstört. Die Schadenssumme wird auf ca. 5000,- Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Salzhausen (Tel.: 04172-986610).

Hanstedt - Fahren ohne Versicherungsschutz

Durch Beamte der Polizei Winsen wurde am Samstag gegen 12:35 Uhr in der Ortschaft Quarrendorf ein PKW eines serbischen Staatsbürgers kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Versicherungsschutz des PKW nicht mehr bestand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

