Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Nach Zusammenstoß einfach weiter gefahren - Polizei sucht Zeugen

HollenstedtHollenstedt (ots)

Auf der K 63, zwischen Hollenstedt und Oldendorf, kam es am Dienstag (29.12.2020), gegen 20:30 Uhr, zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Ein weißer Kastenwagen und ein Oldtimer (ehemaliges Feuerwehrfahrzeug) touchierten sich im Vorbeifahren. In der Folge geriet der 74-jährige Fahrer des Oldtimers von der Fahrbahn ab und prallte seitlich gegen einen Straßenbaum. Glücklicherweise blieb er unverletzt. Der Fahrer des Kastenwagens setzte seine Fahrt nach dem Zusammenstoß einfach in Richtung Oldendorf fort.

Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass der Kastenwagen im Bereich der vorderen Beleuchtungseinrichtung beschädigt wurde. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04165 217690 bei der Polizei in Hollenstedt zu melden.

