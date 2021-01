POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg zum Jahreswechsel

Polizeiinspektion Harburg

Ruhige Silvesternacht

Die Dienststellen der Polizeiinspektion Harburg haben eine vergleichsweise ruhige Silvesternacht erlebt.

Polizei und Feuerwehr mussten zu verschiedenen "Kleinbränden" ausrücken, die offensichtlich durch Feuerwerkskörper verursacht worden sind. Betroffen waren überwiegend Müllbehälter, Hecken und Bäume. In Tötensen, in der Straße Im Sunder, geriet um 00:30 Uhr, ein geparkter Pkw in Brand. Nach Löschung des Pkw durch die Feuerwehr, konnten im Inneren Spuren von Feuerwerkskörpern festgestellt werden.

Im Laufe des Abends und der Nacht gingen diverse Anrufe ein, bei denen Verstöße gegen die Nds. Corona-Verordnung gemeldet worden sind. Diese Hinweise betrafen hauptsächlich die Kontaktbeschränkungen und das Abstandsgebot, aber auch private Zusammenkünfte in Wohnungen, bei denen die Anzahl der Personenhöchstzahl überschritten worden sein soll. Sämtliche Überprüfungen dieser gemeldeten Verstöße wurden ergebnislos überprüft, da sich insbesondere die gemeldeten "Zusammenkünfte" schon vor dem Eintreffen der Polizei aufgelöst hatten.

Insgesamt lässt sich von polizeilicher Seite feststellen, dass sich die Einwohner des Landkreises Harburg an die Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus gehalten haben. Es wurden weder größere Partys, noch größere Zusammenkünfte in den Städten/Orten festgestellt.

Vermutlich auch durch das Verbot des Verkaufs von pyrotechnischen Gegenständen, ist es zu spürbar weniger bzw. keinen Verletzungen in der Silvesternacht gekommen, die polizeilich bekannt geworden sind.

Buchholz/Fleestedt - Versuchte Wohnhauseinbrüche

In der Gertrudenstraße in Buchholz versuchten bislang unbekannte Täter am Silvesternachmittag, in der Zeit von 16:45-17:40 Uhr, durch das Aufhebeln einer Wohnungstür im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses, in die Wohnung zu gelangen. Die Wohnungstür hielt diesem Einbruchsversuch stand, sodass die Täter nicht in die Wohnung gelangt sind.

In Fleestedt ist es am Silvesterabend, zwischen 18:40 Uhr und 22:30 Uhr, ebenfalls zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus gekommen. Nachdem die unbekannten Täter zunächst erfolglos an mehreren Fenstern gehebelt haben, hielt auch eine Fensterscheibe einem Steinwurf stand, sodass es auch hier bei einem Versuch blieb.

Winsen (Luhe)/Tostedt - Trunkenheitsfahrten

In der Silvesternacht kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des PK Winsen (Luhe) einen 40-jährigen Fahrzeugführer aus Drage. Dabei fiel den Beamten Alkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,55 Promille. Mit diesem Ergebnis war die Fahrt für den Mann beendet. Es wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Am frühen Neujahrsmorgen kontrollierten die Beamten einen 17-jährigen Winsener, der auf einem Fahrrad unterwegs war und deutliche Ausfallerscheinungen zeigte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,38 Promille. Bei dem Jugendlichen wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Am Neujahrsmorgen wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle dann eine 26-jährige Winsenerin kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,23 Promille. Es folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Kurze Zeit später am Neujahrsmorgen wurde ein 19-jähriger Fahranfänger aus Lüneburg durch eine Streifenwagenbesatzung kontrolliert. Hier ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,9 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Drestedt - Bedrohung, Widerstand und Trunkenheitsfahrt

Am frühen Neujahrsmorgen, gegen 01:15 Uhr, kommt es durch einen 25-jährigen Hamburger zunächst zu einer telefonischen Bedrohung zum Nachteil seiner 24-jährigen Ex-Freundin aus Drestedt. Darüber hinaus kündigt er sein anschließendes Erscheinen an der Wohnanschrift an. Hier kann der Verursacher schließlich auch beim Versuch die Haustür einzutreten, durch die ersteintreffende Funkstreifenwagenbesatzung festgestellt werden. Auch gegenüber den Polizeibeamten zeigt er sich aggressiv. Bei seiner anschließenden Ingewahrsamnahme schlägt er um sich und sperrt sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Zu einer Verletzung von Polizeibeamten kommt es glücklicherweise nicht.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wird schließlich festgestellt, dass der Verursacher alkoholisiert (1,21 Promille) mit seinem Pkw zu seiner Ex-Freundin gefahren ist. Ihm wird daher im Gewahrsamsbereich durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Winsen (Luhe) - "Polenböller" sichergestellt

Am Neujahrsmorgen stellten die Beamten im Rucksack eines 19-Jährigen ca. 50 sogenannte "Polenböller" ohne Zulassungskennzeichnung fest. Die Böller werden beschlagnahmt und ein entsprechendes Strafverfahren nach dem Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Seevetal/Emmelndorf - Verkehrsunfallflucht

In der Nacht 30./31.12.2020 befuhr ein bislang unbekannter Pkw die Bahnhofstraße in Emmelndorf in Fahrtrichtung Fleestedt. Der Fahrzeugführer stieß mit seinem Pkw gegen ein rechts am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Beim Aufprall entstand ein hoher Sachschaden. Der Verursacher kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung und flüchtete unerkannt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem PK Seevetal unter Tel.: 04105/6200 in Verbindung zu setzen.

