Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Trunkenbold uriniert auf Bahnsteig und greift Polizisten an

Hannover (ots)

Ein 48-jähriger Mann aus Berlin landete gestern Abend für mehrere Stunden in der Gewahrsamszelle der Bundespolizei in Hannover am Hauptbahnhof. Zuvor hatte er auf dem Bahnsteig gegen ein Fahrzeug der Deutschen Bahn uriniert.

Einschreitenden Bundespolizisten gegenüber machte er keine vernünftigen Angaben zur Person und wollte sich der Identitätsfeststellung entziehen. Als die Beamten ihn festhielten, schlug und schubste er zwei Beamte (24, 26).

Der Berliner hatte 3,27 Promille intus und wurde zwangsweise zur Wache mitgenommen. Eine Richterin ordnete Schutzgewahrsam bis Mitternacht an. Der Mann verunreinigte anschließend die Zelle mit Fäkalien. Gegen Mitternacht wurde er von einem Freund abgeholt und kassierte noch eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Die Kosten für den Aufenthalt und die Sonderreinigung der Zelle werden dem Berliner zusätzlich in Rechnung gestellt.

