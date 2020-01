Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brandursache geklärt

Waldsee (ots)

Nachtragsmeldung zu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/4494500

Nach dem Brand am 17.01.2020 auf einem Campingplatz in Waldsee wurde der Brandort heute durch Brandermittler der Kriminalpolizei begangen. Dabei konnten keine Anhaltspunkte für ein vorsätzliches oder fahrlässiges Inbrandsetzen festgestellt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein technischer Defekt einer Solartstromeinrichtung, die an einem Wohnwagen montiert war, ursächlich für den Brand gewesen sein.

