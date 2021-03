Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Rohrkamp

Vermisste Person - Nachtragsmeldung: Vermisste leblos aufgefunden

Coesfeld (ots)

Die Polizei hat die vermisste Sendenerin Barbara W. am Freitagnachmittag (12.03.21) leblos im Dortmund-Ems-Kanal in Senden gefunden. Die Frau verließ ihre Wohnung am Donnerstagnachmittag. Die Polizei suchte die 80-jährige mit einer Vielzahl an Kräften. Nach stundenlanger Suche mit Hubschraubern, Man-Trailer-Hunden, Drohnen, der Wasserschutzpolizei, der Hundertschaft und zahlreichen weiteren Polizeikräften fand man die 80-Jährige leblos im Kanal.

