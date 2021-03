Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Brink/Einbruch in Büro

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind im Wohngebiet Brink in ein Bürogebäude eingebrochen. Zwischen 23 Uhr am Donnerstag (11.03.21) und 5.15 Uhr am Freitag (12.03.21) warfen sie mit einem Gullydeckel eine Scheibe im Eingangsbereich ein. Die Täter durchwühlten Büros und erbeuteten Bargeld. Die Polizei in Coesfeld bittet Zeugen, sich unter 02541-14-0 zu melden.

