Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Gestreift und Schaden verursacht

Offenburg (ots)

Ein Streifschaden von rund 4.000 Euro musste am Dienstagnachmittag nach einem Unfall in der Straße "Am Rittweg" bilanziert werden. Eine 49 Jahre alte Autofahrerin war dort gegen 15:30 Uhr unterwegs, als sie wegen Gegenverkehr ihre Fahrt nach rechts korrigieren musste. Dabei streifte sie einen dort geparkten Audi und beschädigte dabei diesen und ihren eigenen Pkw.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell