Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Freitag, 20.08.2021 - NACHMELDUNG -

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Tödlicher Verkehrsunfall - B 459 Gemarkung Heusenstamm

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am späten Freitagabend, gegen 22:30 Uhr, ein 19-jähriger Audi-Fahrer aus Maintal im Kurvenbereich der Bundesstraße 459 von Dietzenbach kommend, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mehrmals gegen dortige Bäume. Der Aufprall war so stark, dass die Fahrzeugfront gänzlich zerstört wurde. Der Fahrer wurde aus dem Audi geschleudert und verstarb trotz Reanimation noch an der Unfallstelle. Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Die B 459 ist zurzeit in beide Richtungen voll gesperrt.

Offenbach am Main, 20.08.2021, RENKER, PvD

