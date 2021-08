Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Verursacher fuhr offenbar orangenes oder dunkles Fahrzeug - Autobahn weiterhin voll gesperrt - Hammersbach

Altenstadt

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

Verursacher fuhr offenbar orangenes oder dunkles Fahrzeug - Autobahn weiterhin voll gesperrt - Hammersbach / Altenstadt

(fg) Nach der Unfallflucht am frühen Freitagmorgen ist die Autobahn 45 in Fahrtrichtung Gießen zwischen den Anschlussstellen Hammersbach und Altenstadt weiterhin voll gesperrt. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Unfallverursacher ein orangenes oder dunkles Auto gefahren haben. Dahingehend werden dringend Zeugen gesucht. Gegen den Verursacher wird nun wegen Nötigung im Straßenverkehr, der Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf rund 180.000 Euro geschätzt. Der 59 Jahre alte Fahrer des Lastkraftwagens, der an letzter Stelle auffuhr, wurde leicht verletzt. Die beiden anderen Lastkraftwagenfahrer (37 und 44 Jahre) blieben nach derzeitigem Erkenntnisstand unverletzt.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei der Polizeiautobahnstation in Langenselbold zu melden. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass Vollsperrung noch bis in die Mittagsstunden bestehen bleibt.

Offenbach, 20.08.2021, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell