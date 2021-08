Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Autobahn 45 voll gesperrt - Unfallverursacher offenbar auf der Flucht - Hammersbach

Altenstadt

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

Autobahn 45 voll gesperrt - Unfallverursacher offenbar auf der Flucht - Hammersbach / Altenstadt

(fg) Derzeit ist die Autobahn 45 in Fahrtrichtung Gießen zwischen den Anschlussstellen Hammersbach und Altenstadt voll gesperrt, nachdem drei Lastwagen aufeinander gefahren sind. Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen die Beamten der Polizeiautobahnstation von einer Verkehrsunfallflucht aus und suchen Zeugen. Kurz vor 4 Uhr überholte der Fahrer eines Lastkraftwagens zwei auf der rechten Fahrspur befindliche Lastkraftwagen. Ein von hinten ankommender Wagen sei sodann mit Lichthupe angefahren gekommen und habe gedrängelt, weshalb der Lastkraftwagen nach seinem Überholvorgang von der linken auf die rechte Fahrspur wechselte. Anschließend habe sich das Auto vor den ersten der drei Lastkraftwagen gesetzt und diesen fast bis zum Stillstand ausgebremst. Die beiden dahinterfahrenden Lastkraftwagen konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Unfallverursacher fuhr jedoch einfach weiter. Feuerwehr und Rettungsdienst sind im Einsatz. Mögliche Zeugen des Unfallgeschehens sowie Verkehrsteilnehmer, denen die Fahrweise des vermeintlichen Unfallverursachers bereits vorher aufgefallen ist, wenden sich bitte an die Autobahnpolizeistation in Langenselbold unter der Rufnummer 0618391155-0.

Über die Dauer der Vollsperrung können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Offenbach, 20.08.2021, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell