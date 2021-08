Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: * Flüchtiger Radfahrer nach Unfall gesucht * Fluchtermittler haben gute Hinweise und suchen bestimmte Zeugen * Wer sah die Auseinandersetzung auf der Treppe? *

Bereich Offenbach

1. Flüchtiger Radfahrer nach Unfall gesucht - Offenbach

(lei) Nach einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern auf dem Mainradweg, der sich bereits am Sonntag, 25. Juli 2021, ereignet hat, suchen Verkehrsunfallfluchtermittler nach wie vor nach dem Verursacher des Unfalls. Der etwa 1,70 bis 1,75 Meter große und schlanke Mann mit kurzen Haaren war in Höhe der Schloßstraße mit einem 51-jährigen Radfahrer zusammengestoßen, der den Radweg in Richtung Hanau befuhr. Der Unbekannte war in entgegengesetzter Richtung unterwegs und bog offenbar nach links in die Schloßstraße ab. Der Frankfurter stürzte daraufhin, brach sich dabei unter anderem das Schlüsselbein und kam ins Krankenhaus. Mit der Veröffentlichung des Falls erbitten die Ermittler nicht nur weitere Zeugenhinweise (Telefon 06183 91155-0), sondern setzen auch darauf, dass sich der Flüchtige gar selbst noch meldet.

2. Diebe brachen Baucontainer auf und stahlen Werkzeug - Rodgau/Weiskirchen

(aa) Diebe erbeuteten in der Nacht zum Dienstag von einer Baustelle im Häuser Weg Werkzeug im Wert von etlichen tausend Euro. Zwischen 18.30 und 6.30 Uhr drangen die Täter auf das Gelände vor und brachen einen Baucontainer auf. Die Diebe transportierten unter anderem Bolzenschussgeräte, einen elektronischen Sauger, ein Kranpultfeld sowie Kreissägen und Bohrmaschinen ab. Die Polizei in Heusenstamm bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06104 6908-0.

3. Fluchtermittler haben gute Hinweise und suchen bestimmte Zeugen - Mühlheim

(aa) Nach einer Unfallflucht, die sich bereits am Mittwochabend, 14.07.2021, im Tiefenorter Ring ereignet hat, haben die Unfallfluchtermittler mittlerweile sehr gute Hinweise und suchen nun bestimmte Zeugen. Klar ist, dass gegen 22.40 Uhr ein silberner Kleinwagen einen geparkten Mercedes angefahren hatte. Der schwarze E 300 stand in einer Parkbucht auf dem mittleren von drei Parkstreifen. An dem Mercedes entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Der Verursacher, der vermutlich in einem VW Golf oder Polo unterwegs war, kümmerte sich nicht darum und fuhr beschleunigt in Richtung Käthe-Kollwitz-Straße davon. An dem silbernen Auto, der beim Zurückstoßen vom Parkplatz auf die Straße gegen den Mercedes geprallt war, ist offensichtlich ebenfalls ein Heckschaden vorhanden. Direkt gegenüber der Unfallstelle saßen vor der dortigen Gaststätte der Friedensstraße 100 zwei etwa 20 Jahre alte Männer, die blaue Sportsachen anhatten und rauchten. Zudem waren noch einige Fußgänger unterwegs. Die Unfallfluchtermittler setzen alles daran, mit den neuen Ermittlungsansätzen den Verursacher zu finden, der sich natürlich auch noch selbst melden kann. Die Sachbearbeiterin bittet ferner die genannten sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

1. Wer sah die Auseinandersetzung auf der Treppe? - Bruchköbel

(aa) Die Beamten der Ermittlungsgruppe Hanau II haben eine Anzeige auf dem Tisch, bei der es um Körperverletzung und Bedrohung geht und noch Zeugen gesucht werden. In dieser Sache soll es bereits Mittwochnachmittag letzter Woche in der Straße "Innerer Ring" zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, die sich kennen und offenbar schon seit geraumer Zeit Streit haben, gekommen sein. Dabei wurde ein 43-Jähriger leicht verletzt; er klagte über Schmerzen an Kopf, Schulter und Knie. Nach ersten Erkenntnissen saß dieser gegen 15 Uhr auf der Treppe eines Verbrauchermarktes, als ein 53-Jähriger kam und den Jüngeren geschlagen haben soll. Im weiteren Verlauf kam es wohl zu einem Handgemenge, wobei sich Passanten einmischten und der mutmaßliche Angreifer verschwand. Diese und weitere Zeugen werden nun gebeten, sich bei der Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

2. Unfallflucht: Grünes Auto brauste davon - Bad Soden-Salmünster/Eckardroth

(aa) Eine Zeugin hörte am Dienstagnachmittag im Oberweg einen Schlag. Gegen 15.50 Uhr war ein vermutlich älterer grüner Kombi gegen einen in Höhe der Hausnummer 7 geparkten Citroen gestoßen. An dem blauen C1 ist nun der linke hintere Kotflügel beschädigt. Der Verursacher kümmerte sich jedoch nicht um den Schaden von etwa 1.700 Euro und fuhr davon. Die Polizei Bad Orb bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06052 9148-0.

Offenbach, 18.08.2021, Pressestelle, Thomas Leipold

