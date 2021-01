Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Flechtorf: Fahrzeuge mit Kleber beschmiert

Wolfsburg (ots)

Flechtorf, Sudetenring 08.01.2021, 15.00 Uhr bis 10.01.2021, 14.30 Uhr

Am vergangenen Wochenende wurden in der Sudetenstraße in Flechtorf vier Autos mit Flüssigkleber beschmiert. Betroffen sind drei VW Golf und ein T-Roc, welche jeweils auf Einstellplätzen vor Mehrfamilienhäusern geparkt waren. Als Tatzeitraum kommt der späte Freitagnachmittag bis frühe Sonntagnachmittag in Betracht. Die eigentlichen Taten dürften sich jedoch nicht zur Tageszeit zugetragen haben.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361-46460 zu melden.

