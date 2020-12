Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Merdingen - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

FreiburgFreiburg (ots)

Merdingen - Zwischen Mittwoch, 23.12.2020, 18:20 Uhr und Donnerstag, 24.12.2020, 09:45 Uhr ereignete sich in der Straße "Wolfshöhle" ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer kollidierte vermutlich beim Ausparken mit einem vor ihm geparkten roten Opel. An diesem entstand Sachschaden an der hinteren Stoßstange von rund 2.000 EUR. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sein Fahrzeug weist vermutlich ebenfalls Beschädigungen auf, da an der Unfallstelle unter anderem Splitter des Scheinwerferglases aufgefunden werden konnten. Die Polizei Breisach hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/91170 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell