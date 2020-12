Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch - Verkehrsunfall aufgrund überhöhter Geschwindigkeit

FreiburgFreiburg (ots)

Umkirch - Am Sonntagnachmittag, 27.12.2020, gegen 15:10 Uhr, fuhr ein 38-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem hochmotorisierten Mercedes auf der B31a in Richtung Norden und scherte nach einem Überholvorgang direkt in die Ausfahrt Umkirch-Ost ein. Aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit geriet der Autofahrer in der scharfen Rechtskurve nach links auf die beginnende Schutzplanke, woraufhin das Fahrzeug, wie auf einer Sprungschanze, aus der Kurve getrieben wurde. Der Fahrer blieb unverletzt. Er muss nun mit einem Bußgeld rechnen. Der Pkw wurde mit einem Abschleppkran geborgen. Es entstand Sachschaden von rund 30.000 EUR.

