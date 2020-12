Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zeugensuche nach Unfallflucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 28.12.2020, zwischen 10.15 und 11.15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Brückenstraße ein geparkter Mitsubishi angefahren. Es entstand Sachschaden am Heck des Autos. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531, sucht Zeugen.

