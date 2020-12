Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zeugensuche nach Unfallflucht - Ampelanlage beschädigt

FreiburgFreiburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, vermutlich ein Lkw, streifte am Montag, 28.12.2020, gegen 07.45 Uhr, beim Vorbeifahren den Masten der Ampelanlage in der Schopfheimer Straße / Höhe Ringstraße und beschädigte hierbei das Gehäuse und die Halterung der Lichtzeichenanlage. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden in einer Höhe von 1500 EUR zu kümmern. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Jörg Kiefer

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell