Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Transporters in Hude

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 12. November 2020, geriet gegen 21:20 Uhr ein auf einem Grundstück in der Linteler Straße abgestellter Mercedes-Transporter aus ungeklärter Ursache in Brand.

Der Fahrzeugeigentümer wurde durch Hupen seines Fahrzeugs auf den Brand aufmerksam und eilte nach draußen. Selbst eingeleitete Löschversuche blieben erfolglos.

Durch die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Altmoorhausen konnte der Fahrzeugbrand gelöscht. Diese war mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

Am Transporter entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf 10.000 Euro geschätzt wurde. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

