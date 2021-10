Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Einbruch in Einfamilienhaus

Sprockhövel (ots)

Am Freitag, 01.10.2021, in der Zeit von 13:05 Uhr bis 21:30 Uhr, zerstörten unbekannte Täter ein rückwärtiges Fenster eines Einfamilienhaus in der Wittener Straße und gelangten so in das Gebäude. Entwendet wurden hochwertige Handtaschen. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

