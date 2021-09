Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Stadtbahn beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag (12.09.2021) eine Waggontüre der Stadtbahn der Linie U12 beschädigt. Die Täter zerstörten die Scheibe der Tür in der U12, die gegen 00.45 Uhr vom Hallschlag kommend in Richtung Mittnachtstraße unterwegs war. Als die Bahn an der Haltestelle Nordbahnhof anhielt, rannten mehrere Personen noch vor dem Eintreffen der Polizei in Richtung Rosensteinpark davon. An der Tür entstand ein Schaden von zirka 1000 Euro. Einer der mutmaßlichen Täter hatte lockiges kurzes Haar und einen tätowierten Oberkörper. Er soll keine Oberbekleidung getragen haben. Ein weiterer mutmaßlicher Täter mit blonden Haaren und Seitenscheitel soll rund 200 Zentimeter groß und ebenfalls tätowiert gewesen sein. Er trug ein gelbes T-Shirt sowie eine hellblaue Jeans. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße zu wenden.

