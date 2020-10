Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in Fachhändlerfirma

Wittlich (ots)

Am Abend des 03.10.2020 gegen 22:30 Uhr brachen drei bisher unbekannte Täter in eine Firma in der Röntgenstraße in Wittlich ein. Dort entwendeten sie insgesamt 71 Geräte der Marke Stihl mit einem Gesamtwert von circa 29.500EUR. Aufgrund der Tatbegehungsweise müssten die Täter mit einem zum Abtransport geeigneten Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Hat jemand verdächtige Personen im tatrelevanten Zeitraum im Bereich der Röntgenstraße in Wittlich gesehen? Kann jemand Angaben zu einem verdächtigen Fahrzeug machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Wittlich übermitteln.

