Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendlichen geschlagen und beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Mehrere Unbekannte haben am Samstagabend (11.09.2021) an der Keplerstraße auf einen 14 Jahre alten Jugendlichen eingeschlagen und dessen Mobiltelefon geraubt. Der 14-Jährige hielt sich gegen 21.00 Uhr im Stadtgarten im Bereich der Universität auf, als ihn mehrere Personen umringten und auf ihn einschlugen. Kurz darauf bemerkte er, dass sein Mobiltelefon im Wert von mehreren Hundert Euro fehlt. Der 14-Jährige erstattete erst am Sonntagabend (12.09.2021) Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf sowie den Tatverdächtigen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

