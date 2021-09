Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 20-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Samstag (11.09.2021) an der Dorotheenstraße eine 20 Jahre alte Frau sexuell belästigt. Die 20-Jährige war gegen 03.40 Uhr in Richtung Schillerplatz unterwegs, als sich ihr auf Höhe der Markthalle der unbekannte Täter näherte, sie an der Hüfte packte und in der Folge sexuell belästigte. Der Frau gelang es zu flüchten und eine zufällig vorbeifahrende Streifenbesatzung anzusprechen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Tatverdächtige jedoch nicht mehr angetroffen werden. Der Täter soll zwischen 25 und 30 Jahre alt und 180 bis 185 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte blonde kurze Haare, blaue Augen und soll neben einer Jeansjacke eine schwarze Hose sowie Sneaker getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell