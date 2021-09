Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Versuchter Straßenraub, Täter geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Drei unbekannte Männer haben in der Nacht zum Sonntag (12.09.2021) versucht, einen Mann in Stuttgart-Zuffenhausen auszurauben. Der 62-Jährige wurde von den Männern gegen 01.40 Uhr am Emil-Schuler-Platz angesprochen und um Zigaretten gebeten. Als er diese aushändigen wollte, erhielt er einen Kopfstoß und ging zu Boden. Anschließend wurde versucht, ihm den Geldbeutel aus seiner Gesäßtasche zu entnehmen. Als der 62-Jährige um Hilfe rief, ergriffen die Täter die Flucht. Ein Täter wurde vom Geschädigten folgendermaßen beschrieben: etwa 24 Jahre alt, 180 - 185 cm groß, durchtrainierte Figur, schwarze Haare, oben etwas länger, unten rasiert. Er trug einen Vollbart und war mit einem Trainingsanzug mit rotem Oberteil und schwarzer Hose bekleidet. Eine Beschreibung der beiden weiteren Täter war nicht möglich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell