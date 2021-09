Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von der Fahrbahn abgekommen - leicht verletzt

Stuttgart - Neuwirtshaus (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von zirka 32.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend (10.09.2021) gegen 18.50 Uhr auf der B10 ereignet hatte. Ein 29-jähriger Seat-Lenker fuhr in Richtung Zuffenhausen, als er vermutlich nach einem Überholvorgang beim Einscheren, auf Höhe der Ausfahrt Neuwirtshaus, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und in der Folge gegen vier Bäume prallte. Rettungskräfte kümmerten sich um den 29-Jährigen und brachten ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell