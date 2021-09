Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wartung der Telefonanlage - Polizei vorübergehend nur über Notruf erreichbar

Stuttgart (ots)

Die Telefone der Polizeireviere des Polizeipräsidiums Stuttgart sind am kommenden Montagmorgen (13.09.2021) in der Zeit von 06.00 bis voraussichtlich 07.00 Uhr abgeschaltet. Grund sind Wartungsarbeiten, die auch alle anderen Dienststellen der Stuttgarter Polizei betreffen. Der Polizeinotruf 110 ist hiervon nicht beeinträchtigt und jederzeit erreichbar. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, am Montag nötige Telefonate mit der Polizei auf die Zeit nach 07.00 Uhr zu verlegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell