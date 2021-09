Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Handy-Shop - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Drei unbekannte Täter sind in der Nacht zum Freitag (10.09.2021) in ein Geschäft an der Stuttgarter Straße eingebrochen. Einer der Täter hebelte kurz nach 3.00 Uhr gewaltsam ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes auf und durchsuchte die Räumlichkeit, während seine beiden Komplizen davor warteten. Ein Passant, der darauf aufmerksam wurde, sprach die Täter an, woraufhin diese mutmaßlich ohne Beute in Richtung Klagenfurter Straße flüchteten. Alle drei Täter sollen zirka 180 Zentimeter groß und schlank gewesen sein. Sie waren schwarz gekleidet und trugen jeweils eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell