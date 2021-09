Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Pedelec-Fahrerin tödlich verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Eine 56 Jahre alte Pedelec-Fahrerin ist am Donnerstag (08.06.2021) bei einem Verkehrsunfall in der Heidestraße/Rüdigerstraße ums Leben gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge war die 56-Jährige kurz vor 06.00 Uhr in der bevorrechtigten Rüdigerstraße in Richtung Alarichstraße unterwegs. An der Kreuzung Rüdigerstraße/Heidestraße kam es dann zur Kollision mit dem 50-jährigen Fahrer eines Ford Galaxy, der die Heidestraße aus Richtung Killesberg befuhr. Trotz eingeleiteter Reanimation durch die alarmierten Rettungskräfte verstarb die 56-Jährige noch an der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Unfallstelle war bis etwa 09.10 Uhr voll gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100 zu melden.

