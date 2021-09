Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autoscheibe beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am Mittwochmorgen (08.09.2021) an der Hofener Straße ein Auto beschädigt. Der 41-jährige Fahrer hatte gegen 08.30 Uhr seinen weißen Ford Transit auf einer Grünfläche an der Hofener Straße auf Höhe Hausnummer 91 abgestellt. Als er gegen 11.45 Uhr zurückkehrte, bemerkte er, dass Unbekannte offenbar versucht hatten, mit einem Stein die Seitenscheibe einzuschlagen. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell