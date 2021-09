Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Polizeieinsatz um Mitternacht - Tatverdächtiger führt Machete mit

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Mittwoch (08.09.2021) einen 44 Jahre alten Mann festgenommen, der in aggressiver Weise Beamte beleidigt haben soll und als er auf die Beamten zuging, eine Machete in der Hand hatte. Ein Anwohner verständigte gegen 00.50 Uhr die Polizei, nachdem es offenbar zu einer Ruhestörung aus einem benachbarten Haus im Stadtteil Seelberg gekommen war. Als die Beamten eintrafen, empfing der 44-jährige Bewohner sie aus seiner Wohnung heraus lautstark mit Beleidigungen. Er begab sich im weiteren Verlauf aus dem Haus zu den Polizeibeamten auf die Straße. Als er auf die Streife zuging, entdeckten die Beamten zunächst eine aufblitzende große Klinge in dessen Hand. Die Beamten forderten den Mann anschließend mehrfach auf, das Messer, mutmaßlich eine Machete, niederzulegen und sich von diesem zu entfernen. Nach einiger Zeit des Zuredens kam er der Aufforderung nach. Zur ihrem eigenen Schutz hatten die Polizisten bis dahin ihre Schusswaffen in der Hand. Mit weiteren angeforderten Beamten brachten die Einsatzkräfte den Mann zu Boden und legten ihm Handschließen an. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten in der Jacke des 44-Jährigen zusätzlich ein griffbereites Tauchermesser. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsuchten die Beamten auch die Wohnung des 44-Jährigen, in der sie ein weiteres Messer sowie mehrere Platzpatronen fanden. Der deutlich alkoholisierte 44-Jährige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell