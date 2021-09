Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Berlebeck. Gegen Bordstein gefahren und gestürzt.

Lippe (ots)

Ein 16-jähriger Gütersloher wurde bei einem Alleinunfall am Sonntag gegen 18 Uhr schwer verletzt. Der junge Mann fuhr auf der Paderborner Straße in Richtung Berlebeck. In einer Linkskurve geriet er zu weit an die rechte Fahrbahnseite, fuhr gegen den Bordstein und stürzte. Sein Motorrad fiel auf ihn. Der schwer verletzte Gütersloher wurde nach erster Versorgung durch den Rettungsdienst und den Notarzt zur Behandlung ins Klinikum gebracht.

